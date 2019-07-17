Родители мальчика, получившего травмы в скейт-парке в Николаеве, нашлись

Скриншот видео Родители мальчика, который травмировался в скейт-парке в Корабельном районе Николаева, нашлись.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, вечером во вторник, 17 июля, на скейт-парке возле «Водолея» мальчик упал и получил травму, в результате чего его госпитализировали в областную детскую больницу. Сначала он не мог вспомнить ничего, кроме имени и возраста, но позже рассказал, что живет в Балабановке, недалеко от того места, где он упал.

Выяснилось, что мальчик увлекается катанием на скейтборде и часто проводил время в том парке, недалеко от дома. Вечером того дня, когда пришло время возвращаться домой, мать мальчика вышла и начала его искать, поскольку ребенок так и не явился. Очевидцы сказали, что он травмировался и его увезли в Николаевскую областную детскую больницу, после чего женщина направилась за сыном.