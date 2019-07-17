На Киевщине мужчина пытался спуститься с пятого этажа по связанным простыням и сорвался

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В Киево-Святошинском районе Киевской области мужчина сорвался с пятого этажа при попытке спуститься на землю по связанным простыням.

Об этом сообщает Киев.Оперативный.

Инцидент произошел в одном из домов жилого комплекса «Акварели» в городе Вишневое.  По словам очевидцев, мужчина пытался спуститься по связанным простыням с пятого этажа и выпал из окна.

После падения он выжил и его госпитализировала карета скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Днепре девушка сорвалась с высоты, пытаясь по простыням забраться к парням в общежитие.

Мила Волкова

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