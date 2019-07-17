На Киевщине мужчина пытался спуститься с пятого этажа по связанным простыням и сорвался

В Киево-Святошинском районе Киевской области мужчина сорвался с пятого этажа при попытке спуститься на землю по связанным простыням.
Об этом сообщает Киев.Оперативный.
Инцидент произошел в одном из домов жилого комплекса «Акварели» в городе Вишневое. По словам очевидцев, мужчина пытался спуститься по связанным простыням с пятого этажа и выпал из окна.
После падения он выжил и его госпитализировала карета скорой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что в Днепре девушка сорвалась с высоты, пытаясь по простыням забраться к парням в общежитие.