На Киевщине мужчина пытался спуститься с пятого этажа по связанным простыням и сорвался

В Киево-Святошинском районе Киевской области мужчина сорвался с пятого этажа при попытке спуститься на землю по связанным простыням.

Об этом сообщает Киев.Оперативный.

Инцидент произошел в одном из домов жилого комплекса «Акварели» в городе Вишневое. По словам очевидцев, мужчина пытался спуститься по связанным простыням с пятого этажа и выпал из окна.

После падения он выжил и его госпитализировала карета скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Днепре девушка сорвалась с высоты, пытаясь по простыням забраться к парням в общежитие.