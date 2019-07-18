На Николаевщине «ВАЗ» лоб в лоб столкнулся с грузовиком – водителя легковушки вырезали из салона

В пгт Александровка Вознесенского района ночью 18 июля после лобового столкновения с грузовиком пострадал водитель «ВАЗ».

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о дорожно-транспортное происшествие на улице Генерала Подгузина в пгт Александровка поступило спасателям в 03:50. К месту выехал дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части на спецавтомобиле САСМ-Л (специальная аварийно-спасательная машина легкого типа).

В результате лобового столкновения «ВАЗ-2108» и грузовика «МAN» водителя легковушки 1975 года рождения зажало изуродованными элементами автомобиля. Спасатели с помощью гидравлического инструмента освободили пострадавшего и передали карете скорой медицинской помощи.

Мужчину госпитализировали в лечебное учреждение.

Напомним, как на Николаевщине на херсонской трассе фура столкнулась с «Daewoo», в результате чего пострадал ребенок, а водителя зажало кузовом.