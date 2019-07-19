В Первомайске загорелся гараж – пожарные спасли от огня автомобиль

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В Первомайске 18 июля потушили пожар в гараже, который находится на цокольном этаже двухэтажного дома на улице Марии Демченко.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы

До прибытия спасателей хозяйка самостоятельно отключила электричество и пыталась подручными средствами потушить пожар, но у нее это не получилось. По прибытию пожарные вынесли кислородный баллон из помещения и ликвидировали возгорание. Вероятная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Также от огня спасли легковой автомобиль «Honda», который находился внутри.

Напомним, ранее в Николаеве потушили пожар в частном домовладении и спасатели не дали взорваться двум газовым баллонам. 

Вадим Богданов

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