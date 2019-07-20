В Вознесенском районе неизвестные подожгли лес – огонь охватил 1,5 гектара

В Вознесенском районе 18 июля неизвестные устроили пожар на территории Щербаневского лесничества.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Пожар лиственной подстилки охватил площадь в 1,5 гектара, его тушили спасатели и местная пожарная охрана, и работники лесхоза. Общими усилиями пожар ликвидировали.

Кроме того, за 18 июля спасатели ликвидировали еще 11 пожаров на открытых территориях, которые случились в Николаевском, Веселиновском, Баштанском, Новоодесском, Первомайском, Очаковском районах и Николаеве. В большинстве случаев возгорания вызвало неосторожное обращение с огнем, также были и умышленные поджоги.

Напомним, что на Николаевщине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.