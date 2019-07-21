Албанец заявил, что его фото незаконно использовали для антирекламы курения – на самом деле он потерял ногу из-за ранения

Проживающий во Франции выходец из Албании заявил, что изображение его ноги, ампутированной после криминального инцидента, было незаконно размещено на сигаретных пачках, продающихся в ЕС, в качестве предупреждения о последствиях курения.

Об этом сообщает «Медуза».

Изображение на пачке, сопровождаемое надписью «Курение закупоривает ваши артерии», заметил сын 60-летнего мужчины; его семья утверждает, что опознала фото по «характерным шрамам». Ногу он потерял в Албании в 1997 году, после того как в нее попала пуля. Сам мужчина сейчас живет во Франции, а фотография, по словам членов семьи, была сделана в больнице в городе Метц, где он проходил обследование в 2018 году. Адвокат направил письмо в больницу с требованием провести расследование и выяснить, как фото попало за пределы медучреждения.

В Европейской комиссии, которая предоставляет табачным компаниям изображения для размещения на пачках, выдвинутые обвинения отвергли. Там заявили, что со всеми людьми, чьи фотографии используются на картинках, заключены специальные соглашения.

- Мы можем сказать без сомнения, что этот человек – не один из них, - заявил официальный представитель Еврокомиссии.

Издание Le Parisien также выяснило, что то же самое изображение использовалось в ходе антитабачной кампании в 2017 году – то есть за год до того, как албанец посещал больницу в Метце, где, как он утверждает, были сделаны снимки. В самой больнице тоже отвергли обвинения.

Аналогичный случай произошел в апреле 2017 года. Тогда 42-летняя женщина из Великобритании заявила, что изображенный на одной из картинок на пачках мужчина, лежащий под капельницей – ее отец. Фото, по ее словам, было сделано в больнице, где он провел последние 10 месяцев своей жизни из-за болезни костного мозга. Еврокомиссия провела проверку, по итогам которой было объявлено, что на пачке изображен другой человек. Сразу после этого британка пообещала подать иск в суд, но о каких-то дальнейших ее действиях не сообщалось.

Напомним, что ранее Минздрав Украины предлагает запретить продажу табака с вкусовыми добавками и «тяжелых» сигарет.