У берегов Африки загорелся украинский корабль – пропал моряк

У берегов Западной Африки 20 июля загорелся украинский траулер «Иван Голубец», после чего пропал один член экипажа.

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на заявления членов экипажа.

Сообщается, что сильно пылала задняя часть судна. Во время инцидента пропал один моряк – моторист, сейчас ведутся его поиски.

Океанский корабль шел под грузинским флагом. В начале июля его зафиксировали возле порта Нуадибу в Мавритании, однако после этого «Голубец» по неизвестной причине отключил передающее устройство и исчез с электронных карт.

Как пишет в Twitter пользователь Octopus_Vittоld, в экипаже судна были и украинцы, и россияне. На помощь украинскому траулеру пришло судно Капитан Сухондяевский, которое взяло Ивана Голубца на буксир, чтобы оттащить к берегу.

Напомним, как 27 мая, в российском порту Североморска загорелся десантный корабль Северного флота «Митрофан Москаленко».