В России на трассе «Toyota» на ходу провалился в промоину – водителя и пассажирку госпитализировали

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В воскресенье, рано утром, 21 июля, в Сковородинском районе Амурской области России легковой автомобиль на полном ходу провалился в промоину на трассе.

Соответствующее видео опубликовало ИА Порт Амур на своем канале в Youtube.

По информации российских СМИ, инцидент случился около семи утра. После сильных дождей на российской федеральной трассе Амур размыло дорожное полотно, а в образовавшийся провал упал автомобиль «Toyota Vitz».

Пострадали 62-летний водитель и его 31-летняя пассажирка. Оба госпитализированы.

Напомним, как 1 июня, в Николаеве на пересечении улицы Южная и проспекта Богоявленского образовался провал асфальтового покрытия, в который провалилось колесо автомобиля «Audi».

Julia Davudenko

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