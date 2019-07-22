На Николаевщине «ЗАЗ» вылетел на обочину и перевернулся – пострадали двое взрослых и четверо детей

В воскресенье, 21 июля, в Очаковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого Легковой автомобиль «ЗАЗ» перевернулся – пострадали четверо детей и двое взрослых.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Около 19:30 возле села Ровно на закругленном участке дороги 32-летний водитель легкового автомобиля «ЗАЗ», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил выезд на обочину, где транспортное средство перевернулось.

В результате ДТП с тяжелыми травмами были госпитализированы пассажиры авто: жена водителя и их годовалая дочь. Также ушибы и ссадины получили еще трое их детей (двое 10 лет и трехлетняя девочка), после оказания медицинской помощи они будут лечиться амбулаторно.

Водитель «ЗАЗа» получил незначительные телесные повреждения.

Сведения об указанном дорожно-транспортное происшествие внесены в ЕРДР по части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, причинившее тяжкое телесное повреждение»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Следственные действия продолжаются, назначены соответствующие экспертизы. Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.

Напомним, что ранее на Николаевщине кроссовер врезался в отбойник и перевернулся, в результате чего пострадали два человека.