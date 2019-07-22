Украинский траулер «Иван Голубец» затонул у берегов Мавритании

В результате длительного пожара у берегов Мавритании затонул океанский траулер «Иван Голубец». В момент возгорания на его борту находилось 90 человек. Известно о двух погибших.

Об этом сообщает экс-представитель Президента в АР Крым Борис Бабин в Facebook.

Траулер «Иван Голубец» затонул вчера ночью в океане, на глубине 35 метров. Сообщается о двух погибших.

Пожар на корабле произошел в машинном отделении. Он быстро распространился на палубу, а из-за сильного задымления капитан отдал команду покинуть судно. Людей эвакуировали на другой траулер, «Маршал Крылов».

«Непонятные маневры судна перед инцидентом, отсутствие на нем за месяц до событий опознавательных знаков и даже номера ИМО, выключение АИС и странные действия команды во время попыток спасения корабля уже позволяют специалистам предположить, что в трюмах злосчастного судна было что-то интересное, кроме собственно рыбы», - сообщает Бабин.

Он напомнил, что судно находится в собственности украинской государственной компании и использовалось «латвийским бизнесменом украинского происхождения». В данном инциденте он видит «классический вывод госресурса» и «беспощадную эксплуатацию на износ», вместо приватизации.

Ранее сообщалось, что у берегов Западной Африки 20 июля загорелся украинский траулер «Иван Голубец», после чего пропал один член экипажа.