На Херсонщине в ДТП пострадали женщина и двое детей

В Алешковском районе Херсонской области в результате ДТП пострадали женщина и двое малолетних детей.

Об этом сообщают в патрульной полиции Херсонской области.

Около 7:30 в «Единый центр 102» полиции Херсонской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими вблизи пгт Новая Маячка.

По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей травмированы женщина и двое малолетних детей.

Обстоятельства происшествия устанавливают следственно-оперативная группа и сотрудники группы быстрого реагирования Алешковского отделения полиции.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине «ЗАЗ» вылетел на обочину и перевернулся – пострадали двое взрослых и четверо детей.