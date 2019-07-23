На Херсонщине в ДТП пострадали женщина и двое детей

В Алешковском районе Херсонской области в результате ДТП пострадали женщина и двое малолетних детей.
Об этом сообщают в патрульной полиции Херсонской области.
Около 7:30 в «Единый центр 102» полиции Херсонской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими вблизи пгт Новая Маячка.
По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей травмированы женщина и двое малолетних детей.
Обстоятельства происшествия устанавливают следственно-оперативная группа и сотрудники группы быстрого реагирования Алешковского отделения полиции.
Ранее сообщалось, что на Николаевщине «ЗАЗ» вылетел на обочину и перевернулся – пострадали двое взрослых и четверо детей.