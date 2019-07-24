В Николаеве при проведении газосварочных работ загорелось сено в тюках

Во вторник, 23 июля, в Николаеве на территории частного домовладения произошел пожар.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, в 16:50 по экстренному номеру «101» поступила информация о пожаре на улице Димитрова. По указанному адресу выехал дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части. Как выяснилось по прибытию, горело сено в тюках на площади 100 квадратных метров.

Спасатели не допустили распространения огня на рядом расположенную хозяйственную постройку. В 17:00 пожар локализовали, в 17:10 - ликвидировали. К тушению привлекалось 8 человек и 2 единицы техники ГСЧС.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ.

Напомним, как за прошедшие сутки на Николаевщине горели две хозпостройки в частном секторе.