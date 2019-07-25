В Коблево перевернулся на матрасе и утонул житель Молдовы

В среду, 24 июля, в Коблево утонул житель Республики Молдова.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 11:10 на пункт связи 8-й Государственной пожарно-спасательной части от сотрудников полиции поступило сообщение о том, что во время купания в акватории Черного моря в селе Коблево Березанского района утонул 26-летний мужчина.

По словам очевидцев стало известно, что мужчина перевернулся на надувном матрасе и начал тонуть. Это заметили отдыхающие и сообщили на спасательный пост. Немедленно матросы-спасатели и очевидцы добрались до мужчины, доставили его на берег и провели реанимационные мероприятия, но спасти жизнь так и не удалось.

Для окончательного установления причин смерти тело погибшего жителя Республики Молдова направили в Николаевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы. Подразделения ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области к месту чрезвычайного происшествия не привлекались.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине нашли тело пенсионера, который выпал за борт яхты.