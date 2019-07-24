На Николаевщине нашли тело пенсионера, который выпал за борт яхты

В Николаевской области нашли тело пенсионера, который со знакомыми на яхте отправился рыбачить и пропал.

Об этом говорится в сводке Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Как известно, о пропаже 78-летнего мужчины в акватории Бугского лимана возле села Новобогдановка спасателям сообщили 21 июля в 11:55. Родные сообщили, что около 04:00 они на яхте стали на якорь напротив деревни и пошли отдыхать, а дедушка утром рыбачил. Около 09:00, когда все проснулись, заметили, что его нет на борту и начали поиски, но они не привели к результату.

Согласно информации в сводке, яхта «Европа» с пятью людьми вышла из Николаева около полуночи 21 июля. Мужчину спасатели искали несколько дней, но поиски не дали результатов.

23 июля местный житель на берегу лимана нашел тело погибшего. Для установления окончательной причины смерти тело погибшего доставлено в СМЭ Николаева.

Напомним, как на Николаевщине в реке утонул 14-летний мальчик – он делал сальто и ударился головой.