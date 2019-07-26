Житель Николаева нашёл в траве ручную гранату Ф-1

В Николаеве мужчина при скашивании травы нашёл ручную гранату времён прошлых войн.

Об это сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, 24 июля сотрудники группы пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения, путем контролируемого подрыва, уничтожили ручную гранату Ф-1 времен прошлых войн.

Опасную находку обнаружил гражданин при скашивании травы в Николаеве на улице Заводской.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали мужчину с зарядом к гранатомёту – он говорит, что нашёл его возле реки.