В Хмельницкой области на ж/д путях нашли мертвого 11-летнего мальчика – он мог выпасть из поезда

В Хмельницкой области утром 25 июля между железнодорожными путями обнаружили тело 11-летнего мальчика.

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области.

На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. Погибшим оказался 11-летний киевлянин, который этой ночью на поезде «Рахов – Киев» возвращался домой с отдыха.

Пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии «Украинской правде» рассказал, что в одном из вагонов поезда был открыт технический выход.

- Мальчик Тимофей с группой других детей в сопровождении воспитателя возвращался с отдыха в Яремче. Родители его должны были встречать в Киеве. По предварительным данным, внешних признаков насильственной смерти нет. Назначена судмедэкспертиза. Во время предварительного осмотра вагона выяснилось, что был открыт технический выход. Причины, почему он был открыт, выясняются. Также нам сообщили, что на этом участке поезд едет со скоростью около 100 км/ч. Опросили детей. По их словам, никаких драк, или конфликтов, или ссор не было. В 1:00 ночи дети легли спать. Вещи погибшего остались в вагоне.

По данному факту полиция открыла уголовные производства по части 3 статьи 276 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта») и по части 2 статьи 137 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей»).

Напомним, что ранее в Вознесенске 17-летнюю девушку сбил насмерть поезд – полиция не исключает, что это было самоубийство.