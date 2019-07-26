В центре Николаева водитель «BMW X3» въехала в разрытую коммунальщиками яму

В Николаеве в пятницу, 26 июля, на улице Адмирала Макарова водитель «BMW X3» угодила в разрытую яму.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По предварительной информации, водитель «BMW» двигалась по улице Адмирала Макарова со стороны Лягина в направлении Московской.

Когда она увидела, что далее из-за земляных работ проехать невозможно, то начала разворачивать автомобиль. В этот момент на дороге очутилась женщина-пешеход с коляской, водитель развернула руль в другую сторону и угодила передними колесами в яму.

Напомним, что с 9 июля часть улицу Московскую перекрыли из-за ремонта на теплосети, которую обслуживает «Николаевская ТЭЦ». А улица Адмирала Макарова уже перекрыта в районе её пересечения с улицей Соборной из-за других ремонтных работ.