В Германии выпускники штурмовали полицейский участок, чтобы освободить задержанного пьяного одноклассника

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В Германии около полусотни подростков пытались взять штурмом полицейский участок в баварском городе Штарнберг, чтобы освободить пьяного одноклассника.

Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на Spiegel Online.

Полицейские в четверг вечером задержали пьяного подростка из-за его агрессивного поведения на церемонии школьного выпуска. После того как полиция доставила его в отделение, к зданию подошла толпа молодых людей, которые требовали отпустить их товарища.

Выпускники пытались проникнуть в здание силой, чтобы освободить друга. Подростки забросали участок бутылками, разбив одно из окон, и попытались взломать входную дверь. Их удалось успокоить только благодаря большой подмоге, вызванной полицией. В результате правоохранители задержали трех участников штурма.

Ранее сообщалось, что в Германии спустя 8 лет розыска задержали подозреваемого в контрабанде наркотиков – его передали в Украину.

Мила Волкова

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