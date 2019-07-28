На Николаевщине за сутки из-за неосторожного обращения с огнем выгорело более 14 гектар полей

За сутки 26 июля пожарные девять раз привлекались к тушению пожаров на открытых территориях в Николаевской области.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области.

Возгорания возникали в Новоодесском, Николаевском, Витовском, Баштанском районах, в Баштанке и Николаеве. Горела сухая трава, кустарники, мусор площадью 14,7 гектар. В большинстве случаев причиной пожара неосторожное обращение с огнем. К работе от ГСЧС привлекалось 35 человек и 10 единиц техники, а также вспомогательные силы МПО «Первомайское».

Напомним, что ранее на Николаевщине неизвестные подожгли Балабановский лес сразу в трех местах.