В Днепре из-за неправильной парковки пытались эвакуировать «Mercedes» мэра – Филатов говорит, что нарушил ПДД его водитель, и похвалил инспекторов

В субботу, 27 июля, около 12:00, в Днепре на улице Баррикадной за неправильную парковку пытались эвакуировали автомобиль «Mercedes», который принадлежит мэру города Борису Филатову.

Об этом сообщает Информатор.

Mercedes с государственными номерными знаками АЕ1289НА был припаркован возле пешеходного перехода, что нарушает правила ПДД. Оказалось, что авто принадлежит мэру Днепра Борису Филатову. Издание отмечает, что городской глава не раз посещал мероприятия на этом автомобиле.

Позже Филатов прокомментировал данную ситуацию на своей странице в Facebook. Он рассказал, что за рулем находился его водитель, а сам он на данный момент не в городе. При этом он не отрицает того, что водитель нарушил ПДД. Также он добавил, что инспекторы не смогли поднять транспортное средство, поскольку автомобиль бронированный.

«Да, я уже в курсе. Перестаньте слать мне ссылки. Нет, мою машину не эвакуировали за неправильную парковку. Она - бронированная и инспектора попросту не смогли её поднять», – написал он.

«Да, пока я в Одессе отмечаю 26-ю годовщину поднятия Флага на «Гетьмане Сагайдачном», мой водитель нарушил ПДД. Нет, я никому не звонил, не орал на подчинённых, не вызывал полицию и не пытался замять дело», – добавил Филатов.

«Да, мои же подчиненные инспектора оштрафовали моего же личного водителя на авто, которое знает весь Город. И, да, инспектора будут премированы, водитель будет наказан, а в сентябре я подам на сессию документы, чтобы Инспекция по парковкам смогла купить более мощный эвакуатор, позволяющий транспортировать бронированные авто и люксовые внедорожники», – уточнил мэр Днепра.

«И ещё. Уважаемые товарищи, от фейсбучных френдов до больших начальников, перестаньте мне писать/звонить/истерить, когда у вас возникают проблемы с инспекторами по парковке. Парни просто делают свою работу. И делают её хорошо», – подытожил он.

Напомним, что патрульные составили два админпротокола на начальника отдела Николаевского управления пенитенциарной службы за нарушение ПДД.