Харьковские патрульные на пешеходном переходе сбили женщину с трехлетним мальчиком

В Харькове, 26 июля, произошло ДТП с участием патрульного автомобиля, в результате которого пострадала 59-летняя женщина и 3-летний мальчик.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции Харьковской области.

ДТП произошло около 20:35 на перекрестке проспектов Петра Григоренко - Героев Сталинграда.

«Предварительно установлено, что автомобиль «Toyota Prius» двигался по проспекту Героев Сталинграда. Осуществляя поворот в направлении проспекта Петра Григоренко на пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на женщину. Рядом с 59-летней гражданкой шел 3-летний мальчик», - говорится в сообщении.

В результате ДТП их госпитализировали с предварительным диагнозом ссадины колен у женщины и повреждением мягких тканей у мальчика.

Все обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа. По указанному факту инициировано служебное расследование.

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