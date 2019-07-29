В центре Николаева на лестничной клетке многоэтажки неизвестные взорвали самодельную петарду

В воскресенье, 28 июля, в Николаеве в многоэтажном жилом доме 189А по проспекту Центральному неизвестные взорвали самодельную петарду.

Об этом говорится в оперативной сводке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

От местных жителей поступило сообщение о взрыве на 8 этаже 9-ти этажного жилого дома. На место были направлены пожарно-спасательные отделения 2-й, 3-й частей и дежурная смена оперативно-координационного центра.

На месте вызова установлено, что неизвестные лица взорвали самодельное пиротехническое изделие на лестничной клетке. В результате взрыва пострадавших нет, и повреждения отсутствуют. Обстоятельства устанавливаются сотрудниками полиции.

Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области

Напомним, что в Николаеве соратнику Титова подложили бомбу во двор дома – полиция подозревает, что это было покушение на убийство.