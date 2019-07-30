На Николаевщине спасатели потушил масштабный пожар – горела крыша над столовой и магазином

В селе Калиновка Снигиревского района Николаевщины ночью 29 июля спасатели потушили пожар крыши в здании на улице Центральной.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожар охватил крышу над столовой и магазином. Огонь быстро распространился на площадь 312 кв.м, произошло частичное разрушение конструкций. В 4:15 пожар локализовали, а в 6:30 – ликвидировали, его причина устанавливается. В тушении помогали пожарная дружина предприятия «Куйбышевское» и техника предприятия «Пономарь».

Напомним, что ранее на Николаевщине пожарные потушили загоревшуюся летнюю кухню и спасли от возгорания дома.