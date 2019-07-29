Николаевец Арахамия заявил, что вряд ли возглавит фракцию «Слуги народа»

Украинский предприниматель и волонтер, четвертый номер списка политсилы «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что вряд ли станет главой фракции партии в парламенте.

Об этом он сказал в кулуарах тренинга для будущих депутатов «Слуги народа» в Трускавце, сообщает «LIGA.net».

Арахамия считает, что его рассматривали на должность главы фракции, поскольку он «имеет достаточный опыт в нетворкинге и в построении команд».

- Мне кажется, это были главные преимущества, почему мою кандидатуру обсуждали на позицию главы фракции, - сказал он.

Арахамия отметил, что, по его информации, возглавит фракцию «Слуга народа» другой представитель команды, однако фамилию назвать отказался.