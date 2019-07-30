В аэропорту «Борисполь» самолет МАУ совершил экстренную посадку из-за попавшей в двигатель птицы

Вечером 29 июля Boeing 767 авиакомпании Международные авиалинии Украины с бортовым номером UR-GEC, летевший из Киева в Бангкок, вынужден был вернуться в Борисполь через 20 минут полета.

Об этом сообщается на сайте avianews.com.

Известно, что вылет состоялся в 20.02. Когда лайнер набирал высоту было зафиксировано резкое изменение параметров одного из двигателей. Предположительно, в него попала птица.

«Проанализировав ситуацию, экипаж на основании регламентирующей документации принял решение отключить двигатель, вернуться в аэропорт вылета и сообщил диспетчерам о внеплановой посадке», — сказано в сообщении.

В авиакомпании МАУ факт возращения самолета подтверждают. Отмечается, что наблюдалось небольшое задымление из-за повышения температуры тормозных устройств.

Люди не пострадали, пассажиры улетели после полуночи.

Напомним, ранее в Одесский аэропорт из-за сообщения о «минировании» экстренно сел самолет Киев-Египет.