Николаевский водитель сдавал назад и насмерть задавил мужчину, лежавшего на дороге

В Николаеве 30 июля водитель автомобиля «Fiat», двигаясь задним ходом и выезжая от своего дома, наехал на мужчину, который лежал на дороге.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Происшествие случилось в 12:50 возле дома №84 по улице Очаковской. В результате ДТП 80-летний пострадавший скончался в карете скорой медицинской помощи.

Полиция начала уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Устанавливаются обстоятельства ДТП, продолжаются следственные мероприятия.

Следственное управление просит граждан, которые владеют информацией об обстоятельствах ДТП, обращаться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить по телефонам (0512) 49-89-63 и 102.

Напомним, что в Николаеве мать ищет свидетелей ДТП, в котором погибла её 17-летняя дочь.