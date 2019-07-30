В Николаеве произошел несчастный случай в детском саду – воспитательница упала и получила тяжелую травму

В Николаеве проводят специальное расследование несчастного случая, произошедшего с 73-летней воспитательницей детского сада №95.

Об этом сообщили в управлении Гоструда в Николаевской области.

Воспитательница споткнулась и упала во время передвижения по помещению группы. В результате падения женщина получила тяжелую травму.

Сейчас создана комиссия, которая расследует несчастный случай, выясняет причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, что ранее руководство николаевского предприятия привлекли к админответственности за несчастный случай, когда пострадали пять человек.