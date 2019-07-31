В Николаеве патрульные лезли через балкон пятого этажа в квартиру, где долго кричал ребенок – мать уложила девочку и ушла по делам

Ночью в среду, 31 июля, в Николаеве патрульным пришлось через балкон лезть в квартиру, где на протяжении длительного времени кричал ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба управление патрульной полиции в Николаевской области.

Около 2:00 на спецлинию поступил вызов, что в одном из домов по улице Радужная из квартиры соседей слышно крики ребенка в течение длительного времени.

Прибыв по указанному адресу патрульные действительно услышали через закрытую дверь истерический крик ребенка. Двери патрульным никто не открывал, тогда правоохранители приняли решение попасть в помещение через балкон соседей, который находится на пятом этаже, и успокоили ребенка.

С девочкой было все в порядке, но была очень испугана. На место происшествия патрульные вызвали скорую и следственно-оперативную группу. До приезда группы домой вернулась мать девочки, которая объяснила, что, уложив ребенка спать, она пошла по своим делам.

Опросив соседей патрульные составили на мать ребенка протокол за ненадлежащее исполнение ею родительских обязанностей и проинформировали соответствующие службы.

Напомним, что в Снигиревке на неблагополучную мать двух детей составили админпротокол за невыполнение своих родительских обязанностей относительно двух детей. В доме была антисанитария, маленький запас продуктов, а дети, несмотря на свой возраст (10 и 2 лет) не знали даже букв.