Выстреливший себе в голову в здании одесского суда нацгвардеец умер

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, который выстрелил себе в голову в Одессе в здании суда, умер.
Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам пресс-офицера Южного оперативно-территориального управления Нацгвардии капитана Владимира Белова, сейчас идёт служебное расследования произошедшего.
«Военнослужащий скончался ночью 31 июля. Все расходы на транспортировку и похороны обеспечит Национальная гвардия», - сказал Белов.
Как сообщало издание Думская солдат пытался покончить с собой. Об этом свидетельствует предсмертная записка, найденная на месте происшествия. Также полиция рассматривает версию неаккуратного обращения с оружием. Пострадавший является уроженцем Тернополя.