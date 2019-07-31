Выстреливший себе в голову в здании одесского суда нацгвардеец умер

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 0 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(0)   

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, который выстрелил себе в голову в Одессе в здании суда, умер.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам пресс-офицера Южного оперативно-территориального управления Нацгвардии капитана Владимира Белова, сейчас идёт служебное расследования произошедшего.

«Военнослужащий скончался ночью 31 июля. Все расходы на транспортировку и похороны обеспечит Национальная гвардия», - сказал Белов.

Как сообщало издание Думская солдат пытался покончить с собой. Об этом свидетельствует предсмертная записка, найденная на месте происшествия. Также полиция рассматривает версию неаккуратного обращения с оружием. Пострадавший является уроженцем Тернополя.

Мила Волкова

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия