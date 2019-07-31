Выстреливший себе в голову в здании одесского суда нацгвардеец умер

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, который выстрелил себе в голову в Одессе в здании суда, умер.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам пресс-офицера Южного оперативно-территориального управления Нацгвардии капитана Владимира Белова, сейчас идёт служебное расследования произошедшего.

«Военнослужащий скончался ночью 31 июля. Все расходы на транспортировку и похороны обеспечит Национальная гвардия», - сказал Белов.