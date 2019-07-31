В школе на Днепропетровщине рухнул кусок крыши, разгромив порог и навес

В школе Каменского, Днепропетровской области, обвалилась крыша. Бетонный карниз упал на фасад, разгромив порог и навес.

Об этом сообщает «34 телеканал».

Остатки разрушенного карниза вывозили тремя грузовиками. Очевидцем происшествия стал отец девушки, учащейся в этой школе.

«Если бы это было первое сентября, это была бы страшная трагедия. То есть, реально чистое везение», - считает отец школьницы.

Директор школы сообщил, что обрушение произошло утром. До этого в школу успела зайти уборщица. Центральный вход «буквально завалило бетоном».

Капитальный ремонт крыши здесь проводили четыре года назад. Сейчас городские чиновники устанавливают подрядную организацию, которая ремонтировала крышу несколько лет назад. После подсчета суммы дело передадут в прокуратуру.

«На данный момент поднимаются документы, кто выполнял эти работы и мы отправим заявление в полицию, прокуратуру. Будет здесь у нас муниципальная гвардия ночью дежурить», - говорит первый заместитель мэра Каменского Александр Чернышев.

Об аварийной крыше руководство заведения не знало. Потому, плановые проверки кровли даже перед началом учебного года никогда не проводили. Хотя зданию уже около восьмидесяти лет.

«Обследует санэпидстанция, пожарная служба, но не кровлю», - говорит директор Каменской СОШ №20 Ирина Гоначарук.

Уже на этой неделе архитекторы и инженеры обследуют строение и спланируют ремонт, убеждает администрация школы. Между тем, у родителей доверие к дирекции заведения сошло на нет. Говорят, детей отпустят на обучение только тогда, когда лично убедятся в надежности старой школы.

«Родители уже своими силами хотят найти тепловизор и проверить все трещины - есть они или нет», - отмечает мать двоих школьников Ксения Шулешова.

Восстановить фасад и крышу в мэрии Каменского планируют к первому сентября. Если не успеют - детей переведут в новый корпус. Там уже оборудовали около 30 классов.

Отметим, в Николаеве хотели на время пересилить детей, которые занимаются в школе искусств №2 в Корабельном районе, потому что здание школы признали аварийным. А ранее сообщалось как Николаевскую детскую музыкальную школу №8 признали аварийной. По словам директора ДМШ, не только организация учебного процесса, но и просто нахождение в помещении все же является затруднительным.