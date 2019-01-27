Здание ДМШ №8 в Николаеве признали аварийным – директор сетует, что подрядчик затягивает работы по реставрации

Николаевскую детскую музыкальную школу №8 признали аварийной и включили в число объектов, которые будут продолжать реставрировать в 2019-2020 годах.

Об этом шла речь на совещании, посвященном приоритетным проектам управления культуры и охраны культурного наследия Николаевского горсовета в пятницу, 25 января, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Андрей Криворучко Директор учреждения Андрей Криворучко заявил, что здание школы признали аварийным, однако подрядчик считает работу по его реставрации «второстепенной». На данный момент здание готово на 71,4%. Школу уже подключили к канализации и начали работы по внутренней отделке ремонтируемых помещений. Тем временем не только организация учебного процесса, но и просто нахождение в помещении все же является затруднительным.

— И несмотря на то, что здание нашей школы в прошлом году признали аварийным, подрядчик ООО «Ди Кор-Буд»», который выполняет работы по реставрации, не спешит завершать начатую работу. (...) Хорошо, что нас хоть подключили к канализации, а то долгое время даже не знали, куда оно все уходит. Но до сих пор помещение туалета на втором этаже в прямом смысле соединено с первым этажом, – сказал Криворучко.

Стоит отметить, что здание ДМШ №8 по улице 1-я Госпитальная считается памятником истории местного значения. На его реставрацию выделяют 2 миллиона 755 тысяч гривен. Вместе с ним в список приоритетных задач городское управление культуры выносит реставрацию Дома Офицеров Флота, Шуховской башни, капитальный ремонт Выставочного зала, Дворца культуры Большой Коренихи, «Молодёжного», а также еще 8 проектов ремонтных работ в городских учреждениях культуры и памятниках архитектуры.

Как известно, в Николаеве утвердили План перспективного развития на три года, однако по ряду объектов еще нет проектно-сметной документации.