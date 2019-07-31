В Николаеве в «маршрутке» сломалась и повисла задняя дверь – несмотря на это, водитель продолжил движение

В Николаеве 31 июля в маршрутном такси №1 сломалась задняя дверь. Несмотря на то, что она не закрывала полностью выход из автобуса, водитель продолжил движение.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил один из пассажиров этой «маршрутки».

По его словам, после поломки водитель не сошел с маршрута, а продолжил везти пассажиров. Автобус на момент поломки был заполнен людьми примерно наполовину.

Отметим, что во многих случаях николаевские водители «маршруток» при поломках прекращают везти пассажиров. К примеру, ранее водители на маршрутах №20, 31 и 87 высаживали пассажиров, когда понимали, что не могут продолжать движение и обеспечить безопасность.

Напомним, что ранее в Николаеве на перегоне загорелся автобус.