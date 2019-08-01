За сутки на Николаевщине дважды горели автомобили

В Николаевской области за сутки, 31 июля, спасатели дважды выезжали на тушение пожара автомобилей.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 12:46 в Службу спасения сообщили о пожаре автомобиля «ВАЗ-2106» на улице Чкалова села Шарманка Первомайского района. Прибывшие пожарные 23-й Государственной пожарно-спасательной части установили, что огнем охвачена почти вся машина.

Как оказалось, во время движения очевидцы заметили, что из-под капота машиныидет дым и сообщили водителю. В 13:15 пожар локализовали, а в 13:20 - ликвидировали его на площади 5 квадратных метров.

Уже 1 августа в 2:46 поступило сообщение о пожаре в полуприцепа грузового автомобиля «Schmitz» на автодороге Н-24 «Благовещенское-Николаев» вблизи села Троицкое Новоодесского района. До прибытия спасателей 21 ГПСЧ водитель отцепил прицеп от кабины и самостоятельно пытался потушить пожар с помощью подручных средств.

Пожарные пожар площадью 2 квадратных метра в 2:58 локализовали, а в 3:04 - ликвидировали. В обоих случаях причины возгораний устанавливаются. Всего с ГСЧС привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Ранее сообщалось, что ночью в Николаеве загорелся «Mercedes» – предполагают, что из-за короткого замыкания.