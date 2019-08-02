На Николаевщине маленький котенок упал в 10-метровый колодец – спасатель спустился за ним на веревке

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В четверг, 1 августа, в Вознесенском районе спасатели достали из колодца котенка.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 20:20 в Службу спасения поступил звонок, что на улице Атамана Григорьева села Бугское на территории частного домовладения в десятиметровый колодец упал котенок. О происшествии сообщила хозяйка дома.

Спасатель 12-й Государственной пожарно-спасательной части с помощью веревки спустился в колодец, достал питомца из глубокой ловушки и передал благодарной хозяйке.

Напомним, что ранее на Николаевщине из пруда спасатели вытащили корову, которая застряла в грязи.

Виолетта Чех

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