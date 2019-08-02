В Николаеве водитель не поставил на ручник кроссовер, и тот врезался в трамвай и два автомобиля

В Николаеве 2 августа водитель автомобиля «Ford Kuga» не поставил его на ручной тормоз, кроссовер покатился и врезался в трамвай и две других машины.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

По их словам, автомобиль без водителя проехал задом по улице Никольской, зацепил трамвай и свернул на спуск в сторону ночного клуба «Ушуайя». Там машина зацепила «ВАЗ» и ударилась о «Renault».

В пресс-службе патрульной полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что ДТП обошлось без пострадавших. На данный момент патрульные нашли водителя «Ford» и разбираются в случившейся ситуации.

Напомним, что ранее в Николаеве нетрезвый водитель «ВАЗ» после столкновения с «Газелью» увез пассажирку в БСМП, а потом вернулся на место ДТП.