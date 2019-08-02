На Николаевщине неизвестные подожгли охотничьи угодья, огонь охватил 21 гектар

В Николаевской области, вблизи села Белоусовка Вознесенского района 1 августа неизвестные подожгли территорию охотничьих угодий фирмы «Охотники и рыболовы Белоусовки».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Огонь охватил камыш, сухую траву и кусты на площади 21 гектар. Дополнительно со спасателями пожар тушили работники угодий и 15 человек из местного населения.

Всего за 1 августа случилось 10 пожаров на открытых территориях. Возгорания возникали в Очаковском, Веселиновском, Вознесенском, Казанковском районах, в городах Николаеве, Снигиревке, Новом Буге и поселке Кривое Озеро. В целом выгорело 42,4 гектара открытых территорий.

Напомним, что ранее на Николаевщине неизвестные подожгли Балабановский лес сразу в трех местах.