На Львовщине мужчина, который лечится от алкоголизма, угрожал женщине двумя ножами и ранил полицейского

Во Львовской области мужчина, который проходит лечение от алкогольной зависимости, сбежал из больницы, вломился в дом к женщине, а после нанёс полицейскому ножевое ранение.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Львовской области.

В Самборский отдел полиции в пятницу, 2 августа, около 22:00, сообщили, что в дом 79-летней жительницы села Рудки проник неизвестный. Прибывшая группа реагирования патрульной полиции обнаружила в доме пенсионерки мужчину, который держал в руках два ножа и вел себя неадекватно.

По требованию полицейских отдать ножи, которые он взял в доме женщины, и выйти из помещения мужчина не реагировал, начал угрожать работникам полиции и неожиданно нанёс сам себе ножевые ранения в живот.

Правоохранители приняли решение о задержании злоумышленника, во время которого 31-летний инспектор группы реагирования получил ножевое ранение.

Правонарушителем оказался 36-летний житель Самборского района, который проходит курс лечения от алкогольной зависимости в одном из медицинских учреждений области, который он самостоятельно покинул накануне. Пострадавшего при задержании работника полиции и злоумышленника госпитализировали в больницу.

По факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 162 Уголовного кодекса Украины («Нарушение неприкосновенности жилища»). Совершение данного правонарушения наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет и по части 2 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что на Киевщине бывшие супруги забрызгали приехавших на вызов полицейских слезоточивым газом, а после разгромили их автомобиль.