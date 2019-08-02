На Киевщине бывшие супруги забрызгали приехавших на вызов полицейских слезоточивым газом, а после разгромили их автомобиль

В Киевской области задержан мужчину и женщину, которые забрызгали полицейских слезоточивым газом и повредили служебный автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Около 21:00 в полицию Киевщины поступило сообщение о семейном конфликте в одном из домов села Красная Слобода. Чтобы разобраться в ситуации по указанному адресу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции Макаровского отделения полиции. Как выяснилось, между пенсионеркой и ее дочерью произошла ссора.

Когда приехали полицейские, весь негатив 41-летняя женщина, будучи навеселе, «выплеснула» на правоохранителей. Она начала оскорблять работников полиции. «Поддержать» свою бывшую возлюбленную решил её муж и они атаковали полицейских из двух баллончиков со слезоточивым газом, после чего мужчина выбежал на улицу, схватил деревянную палку и повредил служебный автомобиль.

Нападающих задержан с поличным в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас 38-летний мужчина и его бывшая сожительница находятся в изоляторе временного содержания. При проведении медицинского освидетельствования установлено, что содержание алкоголя в крови женщины составило 1,3 промилле.

Полиция обратилась с ходатайством об избрании меры пресечения для злоумышленников в виде содержания под стражей.

Двум работникам полиции оказана медицинская помощь. Им диагностировали химические ожоги глаз.

По данному факту возбуждено два уголовных производства по части 3 статьи 296 (Хулиганство) и по статье 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в Запорожской области спецназ задержал двух братьев 25 и 16 лет за избиение полицейских. А в Киеве компания молодых людей избила полицейского и забрала у него оружие и сумку. Также ранее сообщалось, что в Киеве мужчина открыл огонь по толпе, когда на него напала компания из 20 человек. Он оказался работником полиции.