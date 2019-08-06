В Севастополе из-за обнаружения холеры закрыли ряд пляжей - ранее данную ситуацию считали «неопасной»

Холера, обнаружение которой в севастопольской бухте в июне этого года было признано «неопасным», спустя месяц привела к закрытию пляжей «Омега» и парка Победы. После смены губернатора города Роспотребнадзор изменил свое мнение.

Об этом сообщает местное издание «Примечания».

Холера, обнаружение которой в севастопольской бухте в июне этого года было признано «неопасным», спустя месяц привела к закрытию пляжей «Омега» и парка Победы. После смены губернатора города Роспотребнадзор изменил свое мнение — документ ведомства оказался в распоряжении «Примечаний».

В распоряжении редакции «Примечаний» оказалось письмо Роспотребнадзора от 2 августа 2019 года на имя врио губернатора Михаила Развожаева. В нем ведомство просит городские власти запретить купание на пляжах «Омега» и парка Победы в Севастополе, так как при отборе проб воды в ходе планового мониторинга упомянутых пляжей ФГКУЗ «Противочумная станция Республики Крым» были выделены холерные вибрионы.

В документе сообщается, что о выделении экспертизой штаммов «V. Cholerae O1» и «V. Cholerae non-O1/non-O139». Уже оповещены операторы пляжей - ООО «Крым-Комфорт», ООО «Де-Ви Крым» и департамент городского хозяйства Севастополя. Роспотребнадзор требует от них установить источники сброса сточных вод в море, а также разместить информационные щиты о запрете купания. Предупреждать отдыхающих об опасности заражения предлагается с помощью громкоговорителей.

О том, что в воде самого грязного пляжа Севастополя «Омеги» обнаружен штамм холеры, СМИ писали в начале июля. Тогда в Роспотребнадзоре уверяли, что купаться на пляже абсолютно безопасно, поскольку обнаруженный штамм является условно-патогенным. К тому же повторные анализы бактерию не выявили.

Отметим, что начиная с 11 июня и до сих пор результаты лабораторных исследований не соответствуют требованиям речной воды в Николаеве. В районе пляжей «Стрелка», «Чайка», «Прибой» бактериальное загрязнение воды в 14 раз превышает показатели, в микрорайоне Намыв – почти в 5 раз, из-за чего на этих пляжах запрещено купаться.