Из-за химического и биологического загрязнения на пляжах Николаева запрещено купаться, – Госпродпотребслужба

Начиная с 11 июня и до сих пор результаты лабораторных исследований не соответствуют требованиям речной воды. В районе пляжей «Стрелка», «Чайка», «Прибой» бактериальное загрязнение воды в 14 раз превышает показатели, в микрорайоне Намыв – почти в 5 раз, из-за чего на этих пляжах запрещено купаться.

Об этом заявила в среду, 31 июля, представитель главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области во время заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС города Николаева, передает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Управление ежемесячно проводит анализ речной воды в местах массового отдыха. Беспокойство специалистов вызывает то, что николаевцы, несмотря на запрет, все равно купаются. Поэтому Главное управление Госпродпотребслужбы обратилось к городским властям с просьбой принять меры для выявления и устранения причин загрязнения воды в местах массового отдыха горожан.

Заместитель директора ГУ «Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины» Александр Игнатенков, пояснил это тем, что грязь со всей Украины спускается в акваторию рек Николаева, из-за того, что они ниже по течению.

– Однако, это больше касается химического загрязнения. Но лактозоположительная кишечная палочка и вообще бактериальные загрязнения - это уже наша проблема, следствие несанкционированных сбросов. Ранее были случаи, когда показатели загрязнения превышали норму в 250 раз, – отметил он.

После обсуждения проблемного вопроса первый заместитель городского головы Владимир Крыленко поручил создать рабочую группу с целью обследования инженерных сетей на предмет несанкционированных врезок хозяйственно-бытовой канализации.

Кроме того, департаменту ЖКХ поручили к следующему сезону разработать и внести в правила благоустройства зон отдыха николаевцев обязательные требования по лабораторному контролю речной воды, обеспечению урнами для сбора мусора, своевременной уборке территории, установлению фонтанчиков с питьевой водой, общественных уборных и тому подобное.

В бюджете на 2020 год предусмотрят средства на внедрение профилактических и противоэпидемических мероприятий в местах массового отдыха горожан.

Напомним, что 28 мая, исполнительный комитет Николаевского городского совета определил места для массового отдыха на водных объектах летом 2019 года - пляжи «Чайка», «Стрелка», «Прибой» и «Намыв».

Отметим, что во время летнего сезона 2018 года николаевцев просили воздержаться от купания на пляже «Стрелка», потому что норма кишечной палочки превышена почти в пять раз.

Как известно, ранее лабораторные исследования были проведены на пляжах «Стрелка» и «Чайка», тогда их индекс ЛКП был 15 000 и 13 000 соответственно при норме 5000 в дм3.

Государственное учреждение «Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины» исходя из результатов лабораторных исследований речной воды, рекомендует воздержаться от купания на пляже «Прибой».