На Николаевщине разыскивают девушку, которая в июне уехала в Коблево и пропала

Валентина Нестеренко Новобугский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области разыскивает 27-летнюю Нестеренко Валентину Анатольевну.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции.

В июне девушка поехала в село Коблево Березанского района и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, нос прямой, губы тонкие, волосы темные длинные.

Правоохранители просят граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить полезную для следствия информацию, сообщить в Новобугский отдела полиции ГУНП по адресу: Новый Буг, улица Ярослава Мудрого, 6, или по телефонам (05151) 9-16-61, 102.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает исчезнувшую жительницу Николаева.