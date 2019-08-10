В РФ после взрыва на военном полигоне погибли пятеро сотрудников «Росатома», трое пострадали

В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников Госкорпорации «Росатом», а еще трое сотрудников получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

Об этом сообщили в пресс-службе «Росатома».

Происшествие произошло 8 августа во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке. Полигон, на котором это случилось, находится у села Нёнокса, которое расположено на побережье, в 40 километров от города Северодвинск.

После происшествия участок Двинской губы Белого моря, рядом с которым на полигоне ВМФ произошел взрыв, закрыли на месяц для свободного плавания, писал «Интерфакс».

Мэрия Северодвинска сообщила, что после инцидента в городе ненадолго повышался радиационный фон, но затем он нормализовался. В Роспотребнадзоре заявили, в Северодвинске постоянно работалишесть мониторинговых станций ведомства, замеры проводились раз в час, угрозы здоровью населения там нет.

Напомним, как в Баренцевом море на подводной лодке произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков.