На Кинбурнской косе нашли и уничтожили пять артснарядов времён прошлых войн

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В Очаковском районе Николаевской области обнаружили пять артиллерийских снарядов времён прошлых войн.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области. 

Один из них в воскресенье, 11 августа, нашёл мужчина во время отдыха на территории Кинбурнской косы. Он сообщил об этом спасателям и они, при обследовании участка, выявили ещё четыре взрывоопасных предмета.

В понедельник, 12 августа, пиротехники аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины уничтожили пять артиллерийских снарядов калибром 76 и 45 миллиметров времён прошлых войн.

Ранее сообщалось, что житель Николаевщины во время поиска металлолома наткнулся на снаряды времен Второй мировой.

Мила Волкова

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