На Николаевщине из-за пожара погиб мужчина, а его жену доставили в больницу

В Новоодесском районе Николаевской области 16 августа во время пожара в доме в селе Подлесное погиб 39-летний мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре в доме на улице Набережная спасателям сообщили в 13:35 случайные прохожие. Очаг горения находился на кухне, и из-за плотного задымления спасателям необходимо было работать в аппаратах для защиты органов зрения и дыхания.

При проведении разведки на месте происшествия обнаружили тело хозяина дома. Спасатели ликвидировали пожар в 14:20 на площади 25 кв.м. При попытке самостоятельно потушить пожар отравилась продуктами горения жена хозяина дома. Ее в состоянии средней тяжести доставили в Новоодесскую центральную районную больницу. Сейчас ее состояние специалисты оценивают как удовлетворительное. Причина пожара устанавливается.

Напомним, что ранее на Николаевщине мужчина спас 20-летнего соседа во время пожара.