В Снигиревской колонии повесился осужденный

Вечером во вторник, 13 августа, в Снигиревской исправительной колонии №5 повесился осужденный.

Об этом сообщают «Новости-N».

Труп с веревкой на шее был обнаружен в спальном помещении. Осужденные тут же попытались оказать самоубийце первую помощь, однако было слишком поздно. О происшествии сообщили администрации.

Погибшему было 48 лет. В колонии он находился всего полтора месяца. У него подозревали открытую форму туберкулеза, однако при обследовании диагноз не подтвердился.

Погибший характеризовался положительно: был тихим, спокойным и ни с кем не вступал в конфликты. Буквально за несколько дней до самоубийства у него было свидание с матерью, с которого он вернулся в хорошем настроении, принес с собой передачу. Какие именно обстоятельства толкнули осужденного на самоубийство, предстоит выяснить следствию.

Напомним, что ранее в Черниговском СИЗО осужденный покончил жизнь самоубийством.