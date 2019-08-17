На Львовщине разбился военный вертолет «Ми-2» - пострадавших нет

Ми-2 В пятницу, 16 августа, в Бродах, во Львовской области, разбился военный вертолет «Ми-2». В результате аварии никто не пострадал.

Об этом сообщает «ZAXID.NET», ссылаясь на пресс-секретаря теруправления ГБР во Львове Зоряну Тивин.

Вертолет «Ми-2» разбился при взлете во время учений, которые проводились на территории военной части А2595. На борту вертолета находились двое военных, которые в результате аварии не пострадали.

«В 15:33 от оперативного дежурного Западного РКЦ (Куц) поступило сообщение, что на аэродроме «Броды» во время взлета с высоты около 3-4 метров упал на правый бок вертолет «Ми-2», на борту которого находилось два члена экипажа. В результате происшествия травмированных нет, пожара не было», – сообщили в ГСЧС.

Известно, что вертолет упал на правый бок о около 15:33, находясь на высоте 3-4 метра. Пожара после падения не возникло.

На месте аварии сейчас работают следователи ГБР и военные прокуроры, которые выясняют обстоятельства и причину происшествия.

Напомним, как в селе Яблочное Великописаревского района Сумской области 14 июля во время проведения работ по опрыскиванию полей упал вертолет «Ми-2». А ранее на Ровенщине во время учебного полета потерпел крушение вертолет Ми-8.