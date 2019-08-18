Киевлянин за год заплатил в бюджет почти ₴1 миллиард налогов

Об этом сообщают в Государственной фискальной службе Украины.

Его налоговые отчисления составляют около трети уплаченных налогов всех украинцев, которые декларировали свое имущество и половину всех налогов, уплаченных киевлянами.

«Безусловным рекордом поступлений в бюджет является уплата жителем Киева налоговых обязательств в сумме почти миллиард гривен», — сообщили в ГФС.

Наибольшие суммы налога на доходы физических лиц уплатили декларанты Киева (2 миллиарда гривен), Киевской (120 миллионов гривен), Харьковской (106 миллионов гривен) и Одесской (104 миллиона гривен) областей.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине 96 человек задекларировали доход свыше миллиона - из них трое моложе 30-ти.