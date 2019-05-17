На Николаевщине 96 человек задекларировали доход свыше миллиона - из них трое моложе 30-ти

В Николаевской области 96 человек задекларировали свои доходы на сумму больше миллиона гривен.

Об этом стало известно в ходе брифинга в Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Так, в 2019-м году в области граждане подали более 40 тысяч деклараций. Также они определили к оплате налоговые обязательства с налога на доходы физических лиц в сумме более 76 миллионов гривен. Сумма военного сбора составила 8,5 миллионов гривен.

В этом году 96 граждан задекларировали доходы в сумме более 1 миллиона гривен, что на 43 миллионера больше, чем в 2018-м году. Из них 78 человек - лица от 40 до 60 лет, 15 человек - лица в возрасте от 30 до 40 лет и 3 человека - молодые люди в возрасте до 30 лет.

По состоянию на 2 мая в бюджет поступило почти 20 миллионов гривен налога на доходы физических лиц и более 2 миллионов военного сбора.

Также в ГФС напомнили, что в рамках проведения кампании декларирования, плательщики налогов имеют право на возврат части суммы оплаченного налога на доходы физлиц с их зарплаты. Сейчас своим правом на налоговую скидку воспользовались 900 граждан, задекларировав на возврат 2,09 миллиона гривен. С бюджета уже вернули более 1,1 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что 51 житель Николаевщины задекларировал за 2017 год доход более, чем ₴1 миллион.