Николаевские спасатели освободили девочку, которая застряла головой в заборе

В Николаеве в пятницу, 16 августа,спасатели освободили девочку, которая застряла головой в заборе.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в Службу спасения сообщили, что 10-летняя девочка застряла головой в металлическом заборе по улице Лазурная.

Прибывшее аварийно-спасательное отделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и дежурная смена оперативно-координационного центра с помощью ручного гидравлического инструмента раздвинули прутья решетки и освободили девочку.

Отмечается, что ребёнок чувствовал себя хорошо и в медицинской помощи не нуждался.

Ранее сообщалось, что в Николаеве школьник полез на крышу, чтобы достать игрушку, а слезть не смог – пришлось привлечь спасателей.