В США енот пытался стащить еду из автомата со сладостями, но застрял – доставать его пришлось спасателям

Енот залез в специальный автомат, чтобы найти себе еды, но не смог оттуда вылезти.

Видео происшествия опубликовано на YouTube.

Инцидент произошел в городе Дельтон штата Флорида. Зверек не смог выбраться из аппарата, в котором люди покупают еду. Автомат расположен на территории одной из местных школ.

Свидетели происшествия позвонили в полицию и службу по контролю за животными. Специалисты доставали животное из «тюрьмы» около двух часов.

Напомним, ранее в США полиция поймала енотов, у которых заподозрили бешенство – оказалось, что животные были пьяны.